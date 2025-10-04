Linea Verde Italia su Rai 1 oggi è in viaggio nel Gargano

Nuova tappa nel Gargano per Linea Verde Italia, il programma dedicato all’innovazione e alla sostenibilità, condotto da Monica Caradonna e Tinto

Nuova tappa per Linea Verde Italia, il programma dedicato all’innovazione e alla sostenibilità, condotto da Monica Caradonna e Tinto. Nella puntata in onda sabato 4 ottobre alle 12.25 su Rai 1, si andrà alla scoperta delle meraviglie dello “Sperone d’Italia”, il Gargano. Una penisola che può contare su spiagge incantevoli, grotte marine dai colori spettacolari, uno splendido Parco Nazionale e la maestosa Foresta umbra, un’area naturale autentico scrigno di biodiversità.

Lungo la costa sono da ammirare anche i trabucchi, strutture in legno utilizzate per catturare i pesci sfruttando le correnti marine. Recuperati e restaurati, queste antiche macchine da pesca sono oggi considerati uno dei simboli dell’identità marinare locale. Spazio anche all’innovazione, grazie alla prima filiera del cotone biologico italiano, realizzata proprio nella provincia di Foggia. Si parlerà poi di ricerca scientifica, raccontando l’attività di monitoraggio ambientale sul Lago di Varano, uno specchio d’acqua di origine lagunare comunicante con il mare Adriatico. E per gli amanti della cucina tradizionale, il consueto appuntamento con la ricetta locale, realizzata con prodotti che custodiscono l’identità del territorio.