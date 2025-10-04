La mappatura degli autovelox nel weekend di “Mi manda Rai 3”

La mappatura degli autovelox, a “Mi manda Rai 3” in onda stamani. Tra i temi delle puntate del weekend, anche lo spreco alimentare

Appuntamento nel fine settimana con “Mi manda RaiTre”, sabato 4 ottobre e domenica 5 ottobre alle 8.00 su Rai 3. Parte la mappatura degli autovelox: entro il 30 novembre i comuni devono comunicare al Ministero quali tipologie di apparecchi vengono utilizzati e il luogo in cui sono posizionati. Che fine faranno le multe? E ancora, scritte sui monumenti, sfregi, statue ed opere d’arte rotte o deturpate, in molte città italiane i beni culturali ed artistici sono vittime di turisti poco attenti: come e da chi viene risarcito un bene vandalizzato?

Si calcola che negli ultimi quindici anni quasi 400 persone siano morte per scattare selfie o fare video in luoghi o situazioni pericolose: scogliere, grattacieli, binari dei treni, persino vulcani in eruzione, come è accaduto sull’Etna; si rischia la vita per pubblicare uno scatto perfetto e aumentare i propri follower sui social.

Non sono stati pochi, negli ultimi anni, gli incidenti che hanno coinvolto persone ferite o uccise dal crollo di un albero; in diretta la testimonianza del fratello della donna deceduta a dicembre scorso in un parco romano: il piano di manutenzione del verde urbano è sufficiente a mettere cittadini e vegetazione in sicurezza?

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Luigi Altamura, comandante Polizia locale del Comune di Verona e consigliere Anci per la viabilità; Alessio Ribaudo, Corriere della Sera; Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa; Evelina Christillin, presidente Fondazione Museo egizio di Torino; Flavio Caroli, storico dell’arte; Vincenzo Schettini, docente di fisica e divulgatore scientifico; Valerio Rossi Albertini, fisico e divulgatore scientifico CNR; Fabio Ianni, fratello di una vittima di un albero caduto in un parco; Luigi Sani, dottore forestale.

Domenica, invece, puntata dedicata allo spreco alimentare. Ogni anno vengono buttati 1,5 miliardi di tonnellate di cibo. In larga parte lo spreco si consuma fra le pareti domestiche ed è spesso riconducibile alla non corretta interpretazione delle etichette dei prodotti: ogni settimana circa 555 grammi di cibo a persona finiscono nella spazzatura, per lo più frutta fresca, verdure, pane e tuberi. Una legge sullo spreco alimentare esiste e favorisce la donazione e il recupero delle eccedenze: c’è un modo per diventare più virtuosi? I nostri inviati hanno provato a mangiare per una settimana cibo rimasto invenduto a fine giornata, acquistato in negozi e ristoranti tramite una app. Tra gli ospiti Andrea Segrè, direttore scientifico Osservatorio Waste Watcher-Campagna Spreco Zero- Università di Bologna; Filippo La Mantia, cuoco e ambasciatore 2025 della Campagna Spreco zero; Eleonora Cozzella, direttrice Il gusto.