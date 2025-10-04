“Il Trono del Gusto” su Rai 2 oggi approderà a Ostia

Dopo le tappe a Belvedere Marittimo e Catanzaro Lido, la carovana del gusto de “Il Trono del Gusti” guidata da Alfredo Orofino, “il Re dello street food”, approderà a Ostia sabato 4 ottobre

Dopo essersi presentato al pubblico a Belvedere Marittimo e, da lì, averlo portato con sé nella seconda tappa di Catanzaro Lido, Il Trono del Gusto – il docu-reality di Rai 2 che racconta l’universo dello street food italiano – torna sabato 4 ottobre alle 9.45 c.a. con una nuova avventura: questa volta la carovana del gusto guidata da Alfredo Orofino, “il Re dello street food”, approda a Ostia. Il luogo simbolo del litorale romano, in cui si incontrano tradizione marinara e cultura popolare, offre la cornice ideale per un episodio ricco di sorprese.

Qui Alfredo, insieme ai suoi food trucker, dovrà infatti affrontare non solo le sfide organizzative di ogni evento, ma anche una problematica del tutto inattesa: un attacco hacker, che rischia di compromettere l’International Street Food.

Come in ogni puntata de Il Trono del Gusto, il pubblico vivrà da vicino le dinamiche che accompagnano l’apertura del grande evento: dalla disposizione dei truck alla selezione delle proposte culinarie, fino alle prove e le difficoltà logistiche. Conoscerà i volti e le storie umane di chi ha fatto dello street food una scelta di vita, tra sacrifici, passione e grande tenacia. E soprattutto, vedrà tanto, tantissimo cibo.

Prodotto da RG Factory e trasmesso ogni sabato mattina su Rai 2, questo programma porta in tv un viaggio autentico e coinvolgente in otto tappe. Otto sfide, un solo trono: quello del gusto.