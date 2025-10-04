Hamas accetta il piano di Trump che avverte Netanyahu: “Ora stop alle bombe su Gaza”

“Israele deve cessare immediatamente i bombardamenti su Gaza”: dopo il sì di Hamas al suo piano per la pace, Trump manda un messaggio chiaro a Netanyahu

“Adesso stop alle bombe“: poco più di un’ora dopo che da Hamas è arrivato l’ok al rilascio degli ostaggi israeliani secondo la proposta del presidente Usa, Donald Trump ha intimato a Israele di smettere di bombardare la Striscia di Gaza. La proposta di Trump punta a porre fine alla guerra che dura da quasi due anni, da quel tragico 7 ottobre 2023 con l’attacco di Hamas a Israele. “Credo che siano pronti per una pace duratura”, ha scritto Trump sul suo social Truth commentando il ‘sì’ arrivato da Hamas. E poi ha mandato un messaggio chiaro a Netanyahu: “Israele deve cessare immediatamente i bombardamenti su Gaza, in modo da poter liberare gli ostaggi in modo sicuro e rapido! In questo momento è troppo pericoloso farlo. Stiamo già discutendo i dettagli da definire”.

Rispetto al piano proposto da Trump, Hamas (poche ore dopo che Trump li aveva avvisati che se entro domenica non avessero accettato il piano si sarebbe scatenato ‘l’inferno’) ha comunicato via Telegram la decisione di accettare il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani ancora detenuti nella Striscia di Gaza e la rinuncia al potere. Ha detto sì anche all’idea di affidare l’amministrazione della Striscia di Gaza a un organismo indipendente di tecnocrati palestinesi, “sulla base del consenso nazionale e del sostegno arabo e islamico”. Ha però dichiarato che altri punti richiedono ulteriori negoziati e consultazioni tra i palestinesi. Per il momento, non è arrivata una risposta da parte di Israele, che è in gran parte chiuso per il Sabbath ebraico.

MELONI: “PIENO SOSTEGNO A SFORZI TRUMP, ITALIA PRONTA A FARE LA SUA PARTE”

“Seguo con grande attenzione gli sviluppi a Gaza e rinnovo il mio pieno sostegno agli sforzi del Presidente Trump per portare la pace in Medio Oriente. La priorità per tutti deve essere ora giungere a un cessate il fuoco che conduca all’immediato rilascio di tutti gli ostaggi. L’Italia rimane pronta a fare la sua parte”. Lo ha detto ieri sera la premier Giorgia Meloni.

