Francesca Albanese e Alessio Boni a “La Confessione” stasera su Rai 3

Sabato 4 ottobre alle 20.20 torna su Rai 3 “La Confessione”, il programma condotto da Peter Gomez con interviste a personaggi della politica, dello spettacolo, del mondo della cultura e dello sport. Si parte con Francesca Albanese che racconta come è nata la sua passione per i diritti umani, passione che l’ha portata a orientare i suoi studi verso questo indirizzo sin dall’università.
Dopo di lei, Alessio Boni ripercorre la sua carriera, dal piccolo paese sul lago d’Iseo dove si sentiva “straniero”, fino all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, i primi lavori in Rai, il successo con “La Meglio Gioventù” e i tanti successi a teatro, al cinema e in televisione, senza dimenticare la vita privata.