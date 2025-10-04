Da Ravenna all’India, viaggi e racconti su Rai 1 con “Passaggio a nord ovest” con Alberto Angela

“Passaggio a nord ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, partirà anche questa settimana, sabato 4 ottobre alle 15 su Rai 1, in esplorazione tra le bellezze del nostro Paese e racconterà storie, di popoli e luoghi, grazie a filmati realizzati in giro per il mondo.

Alberto Angela andrà alla scoperta di Ravenna. Sorta in un ambiente poco ospitale, fu caratterizzata dalla presenza del sale, l’oro bianco. Per questo motivo Augusto fece in modo che Classe, il porto di Ravenna, diventasse la base della flotta militare destinata al controllo del Mediterraneo orientale.

Si passerà poi in India, uno dei paesi più popolosi e importanti del mondo. In questo vasto paese convivono tante diverse religioni: i templi induisti che sono un vero e proprio caleidoscopio di colori sgargianti, con numerose statue votive a cui ogni giorno i fedeli si recano in preghiera e ciascuno può riconoscersi in una divinità di sua scelta. La divinità può assumere sembianze umane e l’uomo può incarnare la divinità.

Seguirà, poi, il processo che dall’ispirazione iniziale ha portato sino all’inaugurazione dell’ambiziosa città-museo che sorge sull’isola artificiale di Sa’diyyat, nel Golfo Persico: il Louvre Abu Dhabi. Frutto di un accordo intergovernativo siglato tra Francia ed Emirati Arabi Uniti nel 2007, ci sono voluti ben dieci anni per trasformare in realtà il progetto monumentale e visionario del suo ideatore, l’architetto di fama internazionale Jean Nouvel.

Nel Finnmark, la regione dell’estremo nord della Norvegia, ci sono strade che d’inverno possono diventare vere e proprie trappole per gli automobilisti. Qui operano degli spazzaneve in servizio permanente permettendo la circolazione di auto, autobus e automezzi pesanti. Ma anche nell’estremo nord cominciano a farsi sentire gli effetti dei cambiamenti climatici, come sanno bene i Sami, una popolazione che cerca di mantenere uno stile di vita tradizionale, basato sul nomadismo e l’allevamento delle renne.