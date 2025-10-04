Corciano brinda alla 13esima edizione di Castello di Vino tra degustazioni, arte con la prima italiana di Calli Moore, musica, momenti di approfondimento, senza dimenticare la solidarietà

Fino al 5 ottobre il borgo medievale di Corciano tornerà ad animarsi con la tredicesima edizione di Corciano Castello di Vino, l’evento promosso dall’omonima associazione. Tre giornate che celebrano la cultura del vino e le eccellenze enogastronomiche umbre, rendendo il centro storico un palcoscenico a cielo aperto dove scoprire e vivere esperienze uniche.

Le vie del borgo si trasformeranno in un itinerario del gusto: piccoli spazi dedicati alle cantine e ai produttori locali accoglieranno visitatori e wine lovers in un percorso sensoriale diffuso, mentre la suggestiva Taverna del Duca offrirà l’occasione di assaporare piatti della tradizione umbra, abbinati ai vini del territorio.

Il programma sarà arricchito da iniziative culturali e artistiche: tra queste, la prima mostra italiana dell’artista Calli Moore, momenti musicali e degustazioni guidate, pensate sia per il grande pubblico che per gli operatori del settore. Non mancheranno i momenti dedicati ai più giovani, con l’assegnazione delle borse di studio agli studenti dell’Istituto comprensivo Bonfigli, premiati per i lavori del concorso Wine Art 2025 dal titolo “I sogni sospesi”.

Spazio anche al confronto e all’approfondimento: tornano infatti gli “Stati generali del vino in Umbria”, occasione di dialogo su mercato e dazi, e un appuntamento speciale con alcune glorie del Perugia Calcio – Riccardo Gaucci, Fabrizio Ravanelli, Davide Baiocco e Gianluca Colonnello – per un racconto corale tra storia, passione e ricordi legati al Grifo.

Come da tradizione, la manifestazione rinnova anche la sua vocazione solidale e di tutela del patrimonio artistico. Quest’anno l’associazione ha sostenuto, insieme alla Fondazione Perugia, il restauro delle statue dei leoni di Corciano, simbolo storico del borgo. Inoltre, i fondi raccolti saranno destinati, in collaborazione con la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, al reparto di Oncologia dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Le quattordici le cantine partecipanti al Premio Corciano Castello di vino 2025 sono Coldibetto, Duca della Corgna, Morami, Casali del Toppello, Il Poggio, Pucciarella, Terre del Carpine, Berioli, Cantina Nofrini, Azienda agraria Carlo e Marco Carini, La Casa dei Cini, Poggio Santa Maria, Madrevite, Agricola Casaioli. Presenti anche le cantine ospiti Terre de’ Trinci, Vigne di qualità, Lungarotti e Daniele Rossi.

Non mancheranno degustazioni originali con l’Enoteca Giò di Perugia (Champagne Tasting), alle quali vanno ad aggiungersi due novità: Cocktail di vino, con uno spazio dedicato a chi ama sperimentare il vino “shakerato” sotto forma di gustosi cocktail, e Degustazione Wine Plus, percorso enologico per chi ama scoprire il lato più raffinato del vino attraverso una selezione di 13 vini d’eccellenza.

Orari di apertura

Cantine : venerdì e sabato dalle 18 alle 24 (termine vendita ticket vino alle 22.30), domenica dalle 16 alle 22 (termine vendita ticket vino alle 20.30).

Corner street food : venerdì e sabato dalle 18 all’una (termine vendita ticket alle 24), domenica dalle 16 alle 22.30 (termine vendita ticket alle 22).

Taverna del Duca : venerdì e sabato apertura alle 20, domenica alle 12.30 su prenotazione

I premi “Miglior Rosso” “Miglior Bianco” “Miglior Rosato” “Miglior Bollicina” 2025 verranno assegnati da una giuria tecnica sulla base di una degustazione bendata dei vini proposti dalle cantine partecipanti. L’esito della giuria assegnerà i premi per ogni singola categoria. La giuria tecnica è composta da Jacopo Cossater (giornalista), Giulia Celeschi (sommelier degustatore Ais, miglior sommelier del Sagrantino 2025) e Nicole Schubert (caporedattrice di Winenews, per le newsletter di degustazione settimanale I Vini di Winenews e mensile I Quaderni di Winenews).

Il premio “Miglior cantina partecipante” sarà assegnato al termine della votazione della giuria popolare. Alle casse sarà possibile acquistare il ticket degustazione vino con il quale il visitatore avrà il diritto al calice e a una degustazione di vino gratuita in ognuna delle cantine presenti nel circuito. Tramite il ticket sarà possibile effettuare la votazione della cantina preferita nell’arco dei tre giorni dell’evento attraverso il QR-CODE che si troverà sul ticket degustazione. Votando la cantina preferita si parteciperà all’estrazione di alcuni premi: i vincitori riceveranno una t-shirt dell’evento e una bottiglia di vino. Inoltre, votando, si potrà attivare uno sconto del 10% valido fino al 31 dicembre 2025 da utilizzare in una delle cantine partecipanti.

Il servizio navette – Per agevolare la viabilità, sarà presente un servizio di navette con partenza dal parcheggio di Arredissima/Action (via Turati, 32, Ellera di Corciano).

Orari: venerdì e sabato prima navetta Ellera – Corciano alle 19, ultima navetta Corciano – Ellera alle 1.30; domenica prima navetta Ellera – Corciano alle 18, ultima navetta Corciano – Ellera alle 22.30.

Corciano Castello di Vino per il sociale – L’associazione Corciano Castello di Vino prosegue la propria attività di impegno sociale e in questa 13esima edizione rinnova la propria disponibilità a sostenere realtà associative che agiscono in ambito sociale, con donazioni e promozioni specifiche. Quest’anno l’intento è sostenere il reparto di Oncologia Pediatrica dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. In merito alla donazione, l’associazione ringrazia la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli per Il contributo.

Corciano arte – In occasione di Corciano Castello di Vino, dal 3 al 5 ottobre, Calli Moore presenta la sua prima mostra personale in Italia, “Estasi Onirica” alla chiesa museo di San Francesco. Un’esposizione a cura di Manuela Picchi che evoca uno stato della coscienza in cui sogno ed estasi convergono, una sospensione visionaria dell’ordinario che riflette le qualità immersive e trasformative della pratica pittorica di Moore.

Orari di apertura: venerdì e sabato dalle 18 alle 22, domenica dalle 16 alle 20. Inoltre, aperto anche il museo Antiquarium tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.