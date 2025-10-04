Come evolve il volontariato: nasce “Mi attivo per…”

Il progetto “Mi attivo per…” è promosso da Italia non profit e Fondazione Terzjus e punta a capire come anche il digitale stia creando nuove forme di partecipazione sociale

Una survey per capire in che modo si stanno evolvendo l’attivismo e il volontariato, con una particolare attenzione a come il digitale stia creando nuove forme di partecipazione.

Si chiama “Mi attivo per…” ed è un’indagine nazionale lanciata da Italia non profit che si rivolge a tutte le persone che, in modi diversi, si impegnano per il bene comune. Nei fatti consiste in un invito a raccontare in prima persona il proprio impegno, digitale o territoriale. Un questionario che esplora cosa spinge le persone ad attivarsi, quali strumenti utilizzano, quanto contano le reti online, ma anche quali ostacoli incontrano e quali sfide ritengono più urgenti per il futuro.

L’obiettivo è quello di fotografare le nuove forme di cittadinanza attiva e fornire dati utili a chi lavora per rafforzarle.

Il progetto rientra nell’ambito di “Riforma in Movimento”, l’indagine nazionale di Fondazione Terzjus e Italia non profit che, ormai da cinque anni, raccoglie idee, esperienze e necessità degli enti del Terzo Settore dopo la riforma e le porta al centro del dibattito pubblico.