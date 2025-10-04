Bit Mobility e CreationDose lanciano su TikTok la nuova campagna di micro-mobilità con gli UGC

Bit Mobility, l’app italiana leader nel noleggio di monopattini elettrici in sharing, rinnova la partnership con CreationDose, per una nuova campagna TikTok incentrata sul turismo locale

Bit Mobility, l’app italiana leader nel noleggio di monopattini elettrici in sharing, rinnova la partnership con CreationDose, la scaleup verticale sulla Creator Economy che ha creato vidoser.com , per una nuova campagna TikTok incentrata sul turismo locale. Dopo il successo della prima campagna del 2024, Bit Mobility conferma la centralità dei Creator e dei video UGC come leva strategica per costruire una comunicazione autentica, coinvolgente ed efficace su TikTok.

La micro-mobilità elettrica offre panorami mozzafiato da scoprire, flessibilità e consapevolezza di fare una scelta sostenibile. In questo scenario, CreationDose ha scelto di attivare 6 Creator in 6 città diverse – Bari, Venezia, Novara, Viareggio, Riccione e La Spezia – che raccontano su TikTok l’esperienza di esplorazione urbana, valorizzando il turismo locale e l’emozione del viaggio.

Gli UGC si confermano uno strumento chiave per raggiungere obiettivi di business. La forza di questi contenuti risiede nella capacità dei Creator di generare empatia e fiducia, fattori determinanti per spingere l’utente all’azione.

I video UGC sono stati realizzati da utenti selezionati all’interno della community di Vidoser, l’app all-in-one realizzata da CreationDose che conta più di 95.000 download e che offre ai tutti i Creator strumenti potenziati dall’AI per ottimizzare il loro lavoro e dare vita a collab sempre più efficaci con i Brand.

Parallelamente alla produzione creativa, la campagna prevede una pianificazione media mirata, che sfrutta appieno il potenziale di TikTok per raggiungere segmenti di pubblico specifici, aumentando così la rilevanza del messaggio e massimizzando le performance.

“Siamo felici di rinnovare la collaborazione con CreationDose anche per questo secondo anno, soddisfatti dei risultati raggiunti finora” aggiunge Michela Crivellente, CEO di Bit Mobility. “TikTok rappresenta un canale imprescindibile per dialogare con un pubblico giovane e dinamico. Con questa campagna vogliamo mostrare come la micro-mobilità possa essere la chiave per esplorare le città italiane in modo agile, sostenibile e piacevole.”

“Siamo davvero felici che Bit Mobility abbia deciso di continuare a collaborare con noi” afferma Pierfrancesco Petrosillo, Chief Strategy Officer di CreationDose. “I Creator sono il cuore della nostra strategia perché portano autenticità e coinvolgimento reale, elementi fondamentali per costruire un dialogo efficace con il pubblico e, grazie a una pianificazione strategica, raggiungere risultati concreti.”