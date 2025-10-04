Appuntamento con il film d’azione “Il fornaio” stasera su Rai 4: la trama

Sabato 4 ottobre alle 21.20 Rai 4 torna nei territori del thriller/action con il film “Il fornaio”: ecco la trama

Sabato 4 ottobre alle 21.20 Rai 4 torna nei territori del thriller/action con il film “Il fornaio”. Un anziano fornaio dal passato oscuro si trova a dover proteggere la nipotina Delphi, di cui ignorava l’esistenza, quando suo figlio scompare dopo essersi messo nei guai con dei gangster.

I malviventi vogliono la ragazzina, ma dovranno vedersela con un uomo che nel furgoncino non trasporta solo baguette e croissants, ma anche ogni tipo di arma. Ron Perlman, noto per aver interpretato Hellboy nei primi due film e per la serie cult “Sons of Anarchy”, è il protagonista di un avvincente action che percorre il solco tracciato dal successo dei film con Liam Neeson. Alla regia troviamo Jonathan Sobol, regista di altri thriller d’azione come “Padre” e “The Art of the Steal”, mentre il ricco cast comprende anche Harvey Keitel ed Elias Koteas.