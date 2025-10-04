A Spazio Thetis arriva la personale di Walter Davanzo, “Sulle tracce dell’infanzia”

Fino al 15 ottobre 2025 Spazio Thetis, nelle antiche tese dell’Arsenale di Venezia, presenta la personale di Walter Davanzo, Sulle tracce dell’infanzia

Fino al 15 ottobre 2025 Spazio Thetis, nelle antiche tese dell’Arsenale di Venezia, presenta la personale di Walter Davanzo, Sulle tracce dell’infanzia, a cura di *Saverio Simi De Burgis

La mostra indaga la memoria dell’infanzia come radice creativa e archetipo universale: fotografie scolastiche e ricordi personali diventano sulla tela un “album collettivo”, dove ironia e malinconia, realismo e lirismo si intrecciano. Non un’antologica, ma una tappa significativa nel percorso di un artista che da sempre fa della pittura un linguaggio vitale ed esistenziale.

Spazio Thetis, polo culturale di Thetis S.p.A., conferma con questo progetto la sua vocazione a coniugare arte contemporanea, ricerca e sostenibilità in uno dei luoghi più suggestivi di Venezia.

L’evento è in collaborazione con l’Associazione culturale Paolo Rizzi ETS di Venezia.