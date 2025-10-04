A CNS il bando per i pasti per il CPA di Isola di Capo Rizzuto

A CNS il bando per la preparazione e fornitura dei pasti per il centro di prima accoglienza per richiedenti asilo a Isola di Capo Rizzuto

Il Consorzio Nazionale Servizi (CNS) si è nuovamente aggiudicato il bando per la preparazione e la fornitura dei pasti per il centro di prima accoglienza (CPA) per richiedenti asilo di Isola di Capo Rizzuto – Località S. Anna. Il bando è stato indetto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone e dalla Prefettura di Crotone.

L’importo complessivo presunto per le prestazioni ammonta a 5,7 milioni di euro. Si tratta di una stima, essendo il fatturato dipendente dal numero di pasti erogati e dagli occupanti del CPA. Il contratto ha una durata di 24 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi a discrezione della Prefettura.

Il servizio di competenza del Consorzio è affidato alla Cosec di Crotone, una delle cooperative più longeve della Calabria, specializzata nella ristorazione collettiva e con un forte radicamento territoriale. La società pone particolare attenzione agli aspetti nutrizionali e alle norme igienico-sanitarie, caratteristiche che sono alla base della proposta fatta per l’appalto per il CPA.

Per CNS, la conferma dell’incarico testimonia affidabilità e il riconoscimento delle competenze nella gestione del servizio pasti ma anche capacità di operare con professionalità in un contesto sensibile, a contatto con persone in situazioni di vulnerabilità e in cerca di protezione.