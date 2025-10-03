Su Rai 1 “Tale e Quale Show”: Nino Frassica ospite della seconda puntata

Gli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma riaprono le porte alla seconda puntata di ‘Tale e Quale Show’, il varietà presentato da Carlo Conti, in onda venerdì 3 ottobre alle 21.30 in diretta su Rai 1

Gli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma riaprono le porte alla seconda puntata di ‘Tale e Quale Show’, il varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e presentato da Carlo Conti, in onda venerdì 3 ottobre alle 21.30 in diretta su Rai 1.

Ecco in chi si trasformeranno, dal vivo e con gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli, i protagonisti di “Tale e Quale Show”: Carmen Di Pietro sarà Ambra Angiolini, Le Donatella vestiranno i panni di Baby K e Giusy Ferreri, Antonella Fiordelisi avrà le sembianze di Dua Lipa, Pamela Petrarolo imiterà Rita Pavone, Maryna interpreterà Anna Oxa, Samuele Cavallo si trasformerà in Benson Boone, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si metteranno alla prova con Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi, Gianni Ippoliti onorerà il mito di Fred Bongusto, Tony Maiello proverà il bis con Ed Sheeran e Peppe Quintale dovrà vedersela con Achille Lauro.

A valutare le performance, la giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancati in questa seconda serata da Nino Frassica.

Il pubblico da casa potrà partecipare scegliendo le esibizioni preferite attraverso i social network del programma.

Dietro le quinte, il team di costumisti, truccatori, parrucchieri e coreografi prepara gli artisti per tutta la settimana, affiancati dai vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, e dalla actor coach Emanuela Aureli.

‘Tale e Quale Show’ è sui social con l’hashtag #taleequaleshow. Il sito ufficiale è www.taleequaleshow.rai.it

Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy e basato sul format Your Face Sounds Familiar – di titolarità di Gestmusic, parte di Banijay Entertainment © 2011 Gestmusic Endemol S.A.U., ‘Tale e Quale Show’ è scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’Amico, Walter Santillo, Stefania De Finis. Le coreografie sono di Fabrizio Mainini, la scenografia di Riccardo Bocchini, i costumi di Simonetta Innocenti. Capo Progetto Eleonora Iannelli. Regia di Maurizio Pagnussat.