Stasera su Rai Storia “I fratelli della foresta”: le anticipazioni

“I fratelli della foresta”, in onda venerdì 3 ottobre alle 21.10 su Rai Storia, con la contestualizzazione del professor Alberto Basciani

Le foreste baltiche: un territorio che ricopre un quarto della Lituania, un terzo della Lettonia e quasi la metà dell’Estonia. Boschi che – nella metà del XX secolo – diventano il campo di battaglia dei “fratelli della foresta”, un gruppo di partigiani che tra il 1944 e il 1953 resiste al regime sovietico.

Vicende ripercorse da “I fratelli della foresta”, in onda venerdì 3 ottobre alle 21.10 su Rai Storia, con la contestualizzazione del professor Alberto Basciani. Considerati fuorilegge dall’allora URSS, oggi sono diventati simbolo di libertà e il documentario approfondisce la loro vera storia, esplorando le loro motivazioni, le loro lotte e la loro eredità nel precario equilibrio geopolitico contemporaneo.