Stasera su Rai 3 “Farwest”: tornano le inchieste e i reportage con Salvo Sottile

Con nuove inchieste e reportage, torna “Fawest”: il programma di Salvo Sottile, sarà in onda da venerdì 3 ottobre in prima serata, alle 21.25 su Rai 3. Nella nuova stagione l’attualità internazionale avrà maggior rilievo: nella prima parte della trasmissione ospite di Salvo Sottile sarà la giornalista Monica Maggioni che darà il suo contributo per analizzare e comprendere i grandi fatti internazionali e le questioni geopolitiche più cruciali.

La squadra di inviati di Farwest amplierà il suo sguardo sugli scenari esteri senza perdere di vista l’Italia, tra realtà e territori dove le regole sono saltate: reportage, storie e approfondimenti per raccontare un presente sempre più complicato. Tra gli ospiti di puntata ci sarà anche Selvaggia Lucarelli.

“Farwest” è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Chiara Ingrosso, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Tommaso Mattei, Maria Laura Cruciani, Manuela Iatì.