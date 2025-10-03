Salvini contro gli attivisti della Flotilla: “Perché dobbiamo pagargli il volo di rientro?”

Salvini: “Perché dobbiamo pagare il volo di rientro agli attivisti della Flotilla?. “Quanto è costata all’Italia la spedizione? Chi fa casino in piazza dovrebbe farsi un annetto di militare come feci io…”
Dobbiamo pagare il volo per il rientro degli attivisti italiani della Flotilla? “Li abbiamo tutelati fino in fondo. Se uno mette a rischio la sua vita e va in zona di guerra, dovrebbe essere responsabile di quello che fa e di quello che costa alla collettività italiana. Quanto è costata e sta costando questa spedizione in barca a vela, mentre gli aiuti arrivano a tonnellate per vie normali? Questa spedizione nel Mediterraneo, quanto è costata al paese Italia oggi e quanto costerà domani? Quanto avvicina la pace? La allontana”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini parlando a ‘Mattino Cinque’ in merito allo sciopero generale di oggi.
Sugli incidenti durante le proteste, il ministro aggiunge: “Sono dei teppisti. Uno che lancia delle bombe carta, dei fumogeni, delle bottiglie o dei sassi in testa dei lavoratori, delle lavoratrici, perché poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco, uomini e donne della Croce Rossa sono lavoratori e lavoratrici. Questi qua che state vedendo non sono studenti”.
“Avrebbero bisogno di fare, come feci io nel 1995, un annetto di servizio militare. Questa è gente che deve imparare l’educazione, il rispetto per chi indossa una divisa, per un insegnante, per i genitori. Vorrei sapere dove sono i genitori di questi qua che lanciano bottiglie contro la polizia…”, incalza il ministro dei Trasporti, che nega ogni legame tra le proteste e quanto sta accadendo in Medioriente: “Cosa guadagnano i bambini palestinesi dall’assalto della stazione di Brescia o di Torino? Cosa ci guadagnano i bambini di Gaza se questi deficienti mandano 60 poliziotti all’ospedale? Questo è uno scontro politico. A questa gente di Gaza non interessa niente. E cosa interessa secondo lei? Ce l’hanno con Salvini, con la Meloni e col mondo. A loro interessa far casino”.
“Poi per carità abbiamo avuto tutti i 15 anni e quindi oggi ci sta che per saltare un venerdì di elezione quelli che vanno a liceo e le superiori vadano in piazza”, incalza Salvini, che conclude: “Rispetto chi ha un ideale, chi sventola una bandiera. Non posso rispettare quelli che si infilano e ne approfittano per fare il casino, per aggredire”.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)