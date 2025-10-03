L’oroscopo di oggi, venerdì 3 ottobre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 3 ottobre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La determinazione agisce come un balsamo: cicatrizza le ferite amorose e rigenera l’animo, con la prospettiva di nuovi fortunati incontri. L’ambizione ci pungola: mettiamo da parte l’incertezza e confidiamo negli amici. Siamo vicini alla meta!
Toro
Quando la confusione regna tutt’intorno, è necessario riordinare e disciplinare prima i nostri pensieri. È utile un confronto con i nostri cari. Il lavoro è spesso al primo posto, che ci piaccia o no. Ripristiniamo una scala di valori più equilibrata.
Gemelli
La Luna ostile odierna ci crea qualche complicazione sul piano emozionale. Delusione per un viaggio sfumato, ma che riusciamo a riorganizzare a breve. La persona a cui pensiamo ci chiama, risollevando in positivo una domenica dai toni spenti e un po’ tristi.
Cancro
Potrebbero emergere dei tratti contraddittori: circondati dall’affetto familiare, non riusciamo a godere appieno di queste gentili attenzioni. Emozioni intense che possono arricchire il presente, ma in maniera disordinata. Serve tempo per elaborarle.
Leone
Procediamo speditamente verso la realizzazione di un’iniziativa di rilievo. La nostra dedizione, anche in un giorno di riposo, verrà premiata. Si preannunciano momenti intriganti in ambito amoroso. La persona amata ci coccola e ci seduce.
Vergine
Tutto può essere trasformato, soprattutto quello che non va, ma la Luna in quadratura dal Sagittario toglie mordente al nostro consueto spirito battagliero. Altalenante l’equilibrio, variabile l’umore. Sono le piccole grane quotidiane che ci innervosiscono.
Bilancia
Per fare bella figura con i parenti, pianifichiamo tutto con un buon margine di tempo, in modo da ovviare a eventuali intralci dell’ultim’ora. L’amore è tornato finalmente in vetta ai nostri pensieri, e gli amici sostengono noi e i nostri sentimenti.
Scorpione
Pratici, dolci e anche convincenti, possiamo toccare il cuore di chi fino a ora ci ha osservati con curiosità, ma da una distanza di sicurezza. Un viaggio stimolante per scambiare impressioni ed esperienze: muovendoci, ci ricarichiamo di energie.
Sagittario
Approfittiamo della giornata per rassettare la casa, liberandoci degli oggetti che rimandano a tristi ricordi. Nel pomeriggio usciamo a fare spese. Piccoli difetti e mancanze varie, sotto una luce impietosa, ci appaiono più grandi di quelli che sono.
Capricorno
La vita di relazione oggi ci impegna e quasi ci stanca. Dobbiamo curare la qualità dei rapporti e guardare i contrasti come stimoli per migliorare. Atmosfera disinvolta e brillante: basta attenersi alle regole della semplicità e dell’immediatezza.
Acquario
Fase produttiva per concludere del lavoro arretrato. Con buona pace della nostra famiglia, passiamo delle ore rigeneranti in silenziosa solitudine. Se siamo a un bivio nella nostra storia, proviamo a valutare le idee altrui e a capire se c’è ancora sintonia.
Pesci
Se ci sentiamo profondamente incompresi, cerchiamo di esternare in modo pacifico ma convincente le nostre ragioni, senza arrivare allo scontro. La forma fisica registra una battuta d’arresto: ultimamente abbiamo preteso troppo dal nostro corpo.