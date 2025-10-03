La Cgil contro Ryanair: “Dirotta i voli per schivare lo sciopero, vergogna”

Ryanair ha dirottato 26 voli su Forlì per aggirare lo sciopero. “Non lasceremo niente di impunito”, promette segretario generale della Cgil di Bologna, Michele Bulgarelli

Ryanair a Bologna questa mattina “ha dirottato 26 voli su Forlì per scappare dallo sciopero generale. Vergogna. Non è la prima volta. Troveremo il modo di reagire, non lasceremo nulla di impunito”. L’atto di accusa arriva da Michele Bulgarelli, segretario generale della Cgil di Bologna, questa mattina dal palco allestito in piazza Malpighi per la manifestazione indetta a sostegno della Palestina e della Flotilla.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)