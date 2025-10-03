La cantante Elisa piange sui social per il blocco alla Global Sumud Flotilla

Nel suo appello disperato per Gaza, rivolto direttamente alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Elisa chiede che il governo italiano prenda in mano la situazione

La cantante Elisa Toffoli è scoppiata in lacrime in un video pubblicato nella notte su Instagram, dopo lo stop imposto da Israele alla Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza. Nel suo appello disperato, rivolto direttamente alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Elisa chiede che il governo italiano prenda in mano la situazione per garantire che gli aiuti arrivino, nonostante il blocco navale.

Nel video, la cantante appare visibilmente scossa. Con la voce rotta dall’emozione dice: “Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla, allora portate voi gli aiuti, in poche ore. Portateli voi gli aiuti, perché stanno morendo”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)