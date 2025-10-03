Israele ha liberato i 4 parlamentari italiani della Global Sumud Flotilla. Il senatore Croatti, l’eurodeputata Corrado, il deputato Scotto e l’eurodeputata Scuderi: prenderanno un volo di linea da Tel Aviv per Roma stamattina

Israele ha liberato i 4 parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati con tutti gli altri attivisti mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Il ministro Tajani ne aveva chiesto la liberazione immediata.

I quattro sono stati trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv e prenderanno un volo di linea per Roma – il volo IZ 335 delle 10 locali – assistiti dal personale dell’ambasciata.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)