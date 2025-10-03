Il ministro israeliano Ben Gvir agli attivisti della Flotilla: “Terroristi, sostenitori di assassini”

Il ministro israeliano di estrema destra Ben Gvir ha ispezionato le barche della Flotilla e fatto visita a coloro che erano a bordo, insultandoli

“Terroristi, sostenitori di assassini”. Così, Ben Gvir, ha definito gli attivisti della Global Sumud Flotilla portati al porto di Ashdod in attesa di essere trasferiti in prigione. Il ministro israeliano di estrema destra ha ispezionato le barche e fatto visita a coloro che erano a bordo. Con il dito puntato verso gli attivisti seduti a terra, Ben Gvir ha detto: “Questi sono i terroristi della Flotilla. Guardateli, sostenitori di assassini. Sulle loro navi c’era un gran caos. Non sono venuti per aiutare, ma solo per sostenere Gaza. Sono terroristi e sostengono i terroristi”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)