Il film “La furia di un uomo – Wrath of Man” con Jason Statham oggi su Rai 2: la trama

Jason Statham guida un cast all star nel film “La furia di un uomo – Wrath of Man” in onda stasera in prima serata su Rai 2: la trama

Un enigmatico e freddo inglese di nome Patrick Hill si unisce a una compagnia di trasporto valori a Los Angeles. I suoi colleghi lo trovano misterioso, ma tutto cambia quando, durante un tentativo di rapina, Patrick dimostra abilità di precisione sorprendenti, eliminando i rapinatori con una freddezza letale. Man mano che la storia si sviluppa, emergono indizi sul suo oscuro passato e sulle sue vere motivazioni, intrecciando una trama di vendetta e segreti nascosti.

E’ la trama del film “”La furia di un uomo – Wrath of Man” in onda venerdì 3 ottobre 2025 alle 21:20 in prima serata su Rai 2. Nel cast: Jason Statham, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Niamh Algar