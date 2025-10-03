Il film “Kung Fu Jungle” con Donnie Yen stasera su Rai 4: la trama

Venerdì 3 ottobre 2025 alle 21.20, Rai 4 propone una prima serata all’insegna delle arti marziali con il film “Kung Fu Jungle”, interpretato dalla star Donnie Yen: la trama

Il divo del cinema action Donnie Yen (“Ip Man”) e Charlie Yeung sono i protagonisti di un avvincente poliziesco d’azione “made” in Cina e a Hong Kong, diventato in breve tempo un cult: è “Kung fu jungle” in onda venerdì 3 ottobre 2025 alle 21:20 su Rai 4.

Grande esperto di arti marziali, Hahou Mo lavora come istruttore di difesa per la polizia di Hong Kong, ma un incidente mortale stronca la carriera dell’uomo, che viene arrestato per omicidio colposo. Tre anni dopo, un serial killer sta uccidendo proprio gli istruttori di arti marziali e Hahou rivela all’ispettrice Luk Yuen-Sum di conoscere l’identità del killer, facendo un patto con la polizia: li aiuterà a prendere l’assassino in cambio della libertà.