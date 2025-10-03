Global Sumud Flotilla: la fuga solitaria della Marinette verso Gaza

La fuga solitaria della Marinette verso Gaza: “A bordo abbiamo dei turchi molto tenaci…”. E’ l’ultima barca della Global Sumud Flotilla ancora in navigazione

Mentre il clamore per la missione della Flotilla s’è aggiornato con gli arresti, le espulsioni e le proteste in Europa, in mare è rimasta una barca, una sola, che sta “navigando a tutta velocità” verso Gaza. Così dice il capitano, un australiano che si fa chiamare Cameron. C’è lui al comando di quel puntino rimasto mimetizzato sul tracker che per giorni ha scandito l’avvicinamento della flotta alle acque territoriali di Gaza bloccate da Israele: la “Marinette”.

L’imbarcazione batte bandiera polacca e ha a bordo un equipaggio di sei persone. Parlando in videochiamata con gli organizzatori della flottiglia giovedì sera – scrive Al Jazeera – capitan Cameron ha spiegato che inizialmente l’imbarcazione aveva avuto problemi al motore e quindi era rimasta indietro rispetto al gruppo principale. Ora ha ripreso ad andare spedita. E’ la barca che nel comunicato di “fine provocazione” stilato dal Ministero degli Esteri israeliano viene indicata come “l’ultima” che verrà fermata quando si avvicinerà eccessivamente.

“Abbiamo a bordo un gruppo di turchi molto tenaci… – dice Cameron – ci sono io e una signora dell’Oman, e continueremo in questa direzione”.

Un video in diretta dello yacht mostra l’equipaggio al timone della nave mentre il sole sorge alle loro spalle nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo. Un geolocalizzatore in tempo reale mostra che la nave si trova a circa 43 miglia nautiche (circa 80 km) dalle acque di Gaza.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)