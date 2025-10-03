Flotilla: i 4 parlamentari Croatti, Corrado, Scotto e Scuderi sono tornati a casa

I 4 parlamentari italiani della Flotilla sono tornati a casa. Il senatore Croatti, l’eurodeputata Corrado, il deputato Scotto e l’eurodeputata Scuderi: “Siamo provati”

I 4 parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla sono tornati a casa. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi sono stati rilasciati e sono rientrati in Italia con un volo di linea da Tel Aviv.

“Siamo un po’ provati, ma siamo tornati e adesso il nostro pensiero continua ad essere a Gaza”, ha detto Benedetta Scuderi, appena sbarcata a Fiumicino. Su quanto è successo dopo il loro fermo da parte dei militari israeliani, ha aggiunto: “Ne parleremo domani con calma in modo pieno. Ci sono state delle violazioni, ne parleremo tutti insieme domani”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)