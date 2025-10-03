Dal romanzo di Arthur H. Lewis, “I cospiratori” stasera su Rai Movie: la trama del film

Tratto da eventi storici realmente accaduti e girato in location autentiche, tra cui Eckley Miners’ Village, il film “I cospiratori” stasera su Rai Movie: la trama

In una cittadina mineraria della Pennsylvania del 1876, un gruppo di lavoratori irlandesi organizza sabotaggi contro i padroni delle miniere, esasperati dalle condizioni disumane e dalla repressione. I Molly Maguires agiscono nell’ombra, distruggendo macchinari e intimidendo chi collabora con i proprietari. Tra loro si infiltra James McParlan, detective sotto copertura, incaricato di smascherare i cospiratori. Mentre guadagna la fiducia del leader del gruppo, Jack Kehoe, McParlan si trova diviso tra il dovere e la solidarietà verso uomini che lottano per la dignità. Il conflitto morale si intensifica, e ogni gesto diventa una scelta irreversibile.

E’ la trama del film “I cospiratori” del 1970 che Rai Movie propone venerdì 3 ottobre 2025 alle 21.20. Nel cast: Sean Connery, Richard Harris, Samantha Eggar, Frank Finlay, Anthony Zerbe, Bethel Leslie, Art Lund