Chaberton rafforza il team internazionale con sette nuovi Partner tra Italia, Svizzera, Francia e Germania. In Italia entrano Enrico Coco, Roberto Zecchino e Paolo Dambruoso

Chaberton Partners, società attiva nell’Executive search e nel Board advisory, rafforza il proprio team internazionale con l’ingresso di professionisti di alto profilo in qualità di Partner nell’Executive search. Con 3 Partner in Italia, 1 in Svizzera, 1 in Francia e 2 in Germania, Chaberton accresce le proprie competenze di settore – nei settori Industrial, Technology, Fashion, Consumer e Insurance – e l’esperienza nelle funzioni Corporate. Il numero complessivo dei Partner è triplicato in tre anni, passando da 9 nel 2022 a 27 nel 2025, un risultato che testimonia la forte traiettoria di sviluppo di Chaberton. Si consolidano così la vocazione internazionale della società, grazie alla presenza sempre più importante nei principali hub europei, e la sua capacità di attrarre profili senior con background diversificati, provenienti dalle maggiori società del settore.

A Milano fanno il loro ingresso Enrico Coco, specializzato in Industrial & Supply Chain, con una profonda competenza in leadership e operazioni nei settori della produzione industriale, delle infrastrutture e della tecnologia industriale, e Roberto Zecchino, con una consolidata esperienza in ambito AI, Industry 4.0 & Transformation, esperto in strategia delle risorse umane, sviluppo organizzativo e trasformazione aziendale. A Roma farà il suo ingresso nelle prossime settimane Paolo Dambruoso, specializzato nei settori Consumer Goods e Retail e con una profonda esperienza nella consulenza strategica.

I nuovi partner europei comprendono Barbara Nicolini a Lugano, specializzata nell’Executive search in ambito Fashion & Beauty e una carriera come autrice di best-seller dedicati alle carriere nella moda, e Matthieu Galian a Parigi, esperto in funzioni dirigenziali aziendali, governance, diritto, fiscalità e compliance e assicurazioni, con precedenti ruoli dirigenziali senior nei media e nella consulenza. Nella sede di Chaberton di Francoforte fa il suo ingresso Jörn Ottendorf con oltre vent’anni di esperienza internazionale nella ricerca di dirigenti in ambito Technology e Industrial, specializzato in ruoli C-level e trasformazione digitale.

“Questi nuovi ingressi si inseriscono nel solco della forte crescita che ci ha caratterizzato fin dall’inizio e segnano un passo importante nel rafforzamento della nostra leadership europea. Sono persone dotate di grande determinazione e capacità di guidare la leadership anche nei momenti più complessi, la loro esperienza internazionale e strategica farà la differenza, generando valore concreto sia per i clienti sia per Chaberton Partners” commenta il Ceo di Chaberton Partners Christian Vasino.

Informazioni su Chaberton Partners

Chaberton Partners è una società di Executive search e Board advisory leader in Europa, fondata a Lugano nel 2017 da Christian Vasino, impegnata ad individuare profili di leadership funzionali alle imprese clienti per eccellere in un mercato globale in continua evoluzione. In pochi anni la società ha registrato una crescita significativa in Europa aprendo in 12 uffici in 5 Paesi europei (Lugano, Berna, Losanna, Ginevra, Milano, Roma, Padova, Parigi, Lione, Marsiglia, Vienna e Francoforte) e ha piani ambiziosi di ulteriore espansione. Chaberton Partners combina il vigore di uno studio internazionale con l’approccio personalizzato di una boutique, ed è interamente di proprietà di soci e direttori interni alla società. Chaberton Partners è specializzata nella consulenza in settori quali i beni di consumo, i servizi finanziari e professionali, Life sciences, l’industria e la tecnologia. Il suo team di partner e consulenti (250 professionisti) combina una profonda conoscenza del settore con un impegno all’eccellenza, fornendo ai clienti servizi strategici di acquisizione di talenti, consulenza sulla leadership e sviluppo organizzativo.