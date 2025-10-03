A Milano tornano gli High School Days di WEP alla Cariplo Factory

Milano diventa capitale degli scambi culturali internazionali: tornano gli High School Days di WEP. Appuntamento il 3 e 4 ottobre 2025 alla Cariplo Factory

Torna High School Days – giunta ormai alla sua 3° edizione – da venerdì 3 a sabato 4 ottobre 2025 e ospitata da Cariplo Factory in Via Bergognone 34, Milano (M2 Porta Genova).

Una manifestazione di formazione e orientamento dedicata ai giovani (dai 14 ai 18 anni) del territorio di Milano e Provincia e alle loro famiglie, per scoprire le opportunità di studio all’estero e incontrare i rappresentanti delle High School estere, nell’ambito del programma scolastico all’estero riconosciuto e regolamentato dalla Nota MIM 843 dell’aprile 2013. La giornata di venerdì 3 ottobre sarà in particolare dedicata sia alla formazione degli insegnanti di Scuola Secondaria di Secondo Grado, sia alla formazione degli studenti, con conseguimento di crediti ai fini del PCTO per gli studenti e di crediti formativi per i docenti.

Una straordinaria opportunità di incontro tra insegnanti e studenti delle scuole del territorio di Milano e rappresentanti, insegnanti e dirigenti dei principali distretti scolastici di USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda ed Europa. Un vero e proprio “campus internazionale” ricreato nel cuore di Milano.

I ragazzi verranno coinvolti in attività e laboratori che permetteranno loro di mettersi alla prova con le proprie competenze linguistiche, provando ad uscire dalla loro “zona di comfort” stimolati anche dalla presenza di loro coetanei internazionali e di ex-partecipanti al programma di studio all’estero.

L’obiettivo della manifestazione è fornire ai ragazzi del territorio strumenti concreti per affrontare al meglio la sfida della competizione internazionale, acquisire consapevolezza dei propri punti di forza e delle competenze richieste all’estero e dal mondo del lavoro.

Grazie alla partecipazione di scuole del territorio con indirizzi di studio diversi sarà anche l’occasione per un confronto con studenti provenienti da indirizzi scolastici diversi e occasione di incontro con gli Exchange Students WEP, ovvero i nostri studenti internazionali, provenienti da oltre 20 destinazioni nel mondo, che si trovano nel nostro Paese per trascorrere un anno di studio in Italia con il programma di scambio.

Studenti italiani e internazionali si ritroveranno a lavorare fianco a fianco suddivisi in squadre, cimentandosi nelle varie competizioni, sfide e laboratori dove, in una totale full-immersion in inglese, metteranno in campo le proprie competenze, i propri valori e i propri background, tutti diversi, mettendo in pratica i principi della cittadinanza attiva, nel rispetto delle differenze culturali.

Le competizioni e i laboratori saranno moderati da formatori certificati AIF(Associazione Italiana formatori) e career advisor certificati ASNOR(Associazione Nazionale Orientatori), vedranno la partecipazione di rappresentanti del mondo delle aziende e di esperti madrelingua provenienti dai distretti scolatici esteri quali: Chris Klaassen, Director of International Students presso Avondale College in Nuova Zelanda, Kelly Williston Manager del Department of Education del Distretto Scolastico della Nova Scotia in Canada e Kat Mahon Training Officer presso il Midland Language Centre in Irlanda.

Oltre al Ceo e Country Manager di WEP Italia, Lorenzo Agati, avremo per la prima volta la straordinaria partecipazione dell’Assessore Martina Riva(TBC), Assessorato Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano che, insieme all’Assessora Elisa La Paglia, Assessorato alla Salute, Politiche Giovanili e Servizi di Prossimità del Comune di Verona – uniti nella comune visione dei prossimi giochi olimpici 2026 – si faranno portavoce di un messaggio speciale nell’ambito del discorso inaugurale “The impact of the International Education: Benefit for all” un momento di riflessione su come le esperienze internazionali contribuiscano a creare ponti e a rafforzare le relazioni fra persone e nazioni, così come fa anche lo sport.

Tra i delegati delle Istituzioni estere, saranno invece presenti: