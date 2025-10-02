Tratto dalle memorie Guantánamo Diary di Mohamedou Ould Slahi, un premio ai Golden Globes, “The Mauritanian” stasera su Rai 3: la trama del film

Mohamedou Ould Slahi viene arrestato in Mauritania su richiesta del governo statunitense e trasferito, senza accuse formali né processo, nel carcere di Guantánamo Bay. Lì trascorre anni sottoposto a interrogatori brutali e torture, privato di ogni diritto. Quando l’avvocata Nancy Hollander e la sua socia Teri Duncan decidono di occuparsi del suo caso, iniziano una battaglia legale contro un sistema opaco e ostile, cercando di ottenere giustizia per un uomo che continua a proclamarsi innocente. Mentre il procuratore militare Stuart Couch indaga sul passato di Slahi, emergono documenti e testimonianze che mettono in discussione la versione ufficiale e rivelano una rete di abusi e insabbiamenti.

E’ la trama del film “The Mauritanian” in onda giovedì 2 ottobre 2025 alle 21:20 su Rai 3. Nel cast: ahar Rahim, Jodie Foster, Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch, Zachary Levi, Saamer Usmani, Denis Ménochet, Corey Johnson, Adam Rothenberg, Matthew Marsh