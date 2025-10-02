Su Rai 1 “La ricetta della felicità” con gli episodi 3 e 4: la trama

Stasera su Rai 1 gli episodi 3 e 4 della fiction “La ricetta della felicità” con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino: la trama

Giovedì 2 ottobre 2025 alle 21:25 su Rai 1 torna “La ricetta della felicità”, una coproduzione Rai Fiction e Stand by me, con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel Cinema e nell’Audiovisivo-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Mic, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, per la regia di Giacomo Campiotti.

La serie racconta la storia di Marta (Cristiana Capotondi) e del suo coraggio nell’affrontare verità difficili, trasformandole in risorse per ritrovare sé stessa. Al centro, l’incontro con Susanna (Lucia Mascino) – una donna apparentemente distantissima – e l’amicizia tra loro, intensa e inaspettata, complicata e al tempo stesso irrinunciabile, che cambierà per sempre la vita di entrambe.

Nell’episodio 3 Marta e Giacomo inseguono nuove tracce sul passato di Enrico, mentre Susanna sospetta che il fratello provi qualcosa per Marta. Greta, salvata da Asia dopo una disavventura in spiaggia, stringe con lei un legame speciale. Intanto Giovà deve fare i conti ancora una volta col vizio del gioco.

Nell’episodio 4 la scomparsa di Rosa getta tutti nel panico: le telecamere rivelano che ha preso un passaggio verso Milano per incontrare Enrico. Marta e Susanna partono alla sua ricerca, mentre Greta rivede il fidanzato Tommaso. Sulla via del ritorno, un dettaglio in un vecchio album fotografico sconvolge Susanna.