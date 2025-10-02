Stasera su Rai Movie il film “Shaft” con Samuel L. Jackson e Christian Bale: la trama

Disponibile anche in lingua originale, stasera su Rai 4 il film “Shaft” con Samuel L. Jackson e Christian Bale: la trama

E’ la trama del film “Shaft” che Rai Movie propone giovedì 2 ottobre 2025 alle 21.20. John Shaft, un detective della polizia di New York, arresta Walter Wade Jr., un giovane arrogante e razzista accusato di aver ucciso Trey Howard, un ragazzo afroamericano. Dopo essere fuggito in Svizzera per evitare il processo, Wade ritorna negli Stati Uniti due anni dopo, ma Shaft, deciso a ottenere giustizia, si dimette dalla polizia per affrontare il caso a modo suo. Mentre cerca di rintracciare Diane Palmieri, l’unica testimone dell’omicidio, Shaft si scontra con Peoples Hernandez, un signore della droga dominicano che collabora con Wade, in un intreccio di corruzione, vendetta e tensioni razziali che mettono alla prova la sua determinazione.

l film, sequel del classico del 1971, ha incassato oltre 107 milioni di dollari a livello globale e ha ricevuto una nomination agli MTV Movie Awards.