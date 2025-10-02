L’oroscopo di oggi, giovedì 2 ottobre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Usa l’istinto per ottenere il massimo dalla persona che ami, sii più disponibile e non resterai deluso. Giornata ideale per cercar nuove risorse pure nell’ambiente in cui vivi o lavori, dopo tanta fatica arriva un meritato successo!

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Se ti piace una persona, o comunque se pensi che sia opportuno discutere, bisogna sempre agire con molta cautela. Giornata con esiti incerti.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Giornata di rinnovamento che sarà coinvolgente. Muoviti con coraggio verso nuove avventure. Ritorna l’amore, devi aprire le porte al destino.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Cerca di riposare qualche ora in più, oggi c’è un po’ di agitazione in casa, si può discutere anche per motivi banali, legati al quotidiano. Punto interrogativo per ciò che concerne la vita affettiva.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Mai come in questo periodo è il cuore che domina sulla ragione. Pomeriggio sottotono.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Se sei solo e cerchi un legame valido, il periodo potrebbe essere veramente ricco di novità. C’è un recupero psicofisico, c’è un miglioramento che riguarda anche il lavoro.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Ti senti sotto pressione, nervoso, agitato, stanco delle tante cose da fare. Amore poco attivo anche perché qualcuno sembra non capire le tue esigenze.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Attenzione a chi è lontano, troppo legato o troppo complicato, a te piacciono i misteri, ma non esagerare. In caso di situazioni poco chiare, cerca di fare chiarezza anche sui minimi particolari.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Voglia di amare, di mettersi in gioco, tutte le storie nate negli ultimi mesi sono importanti. Oggi bene le attività pratiche.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Giornata serena, specie da un punto di vista familiare e affettivo. Questa sera il colloquio con una persona cara potrà regalare serenità. Recupero fisico importante.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Non essere geloso degli altri, ricorda che la tua forza sta nell’originalità. La giornata si prospetta un po’ sottotono, attenzione all’alimentazione, c’è da seguire una piccola dieta disintossicante.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Hai troppe cose da fare e eccessiva stanchezza addosso, tuttavia i risultati non si faranno attendere. Devi assolutamente cercare di riordinare le tue idee in coppia. Attenzione ad un ex vendicativo.