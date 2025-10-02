Oggi su Rai 4 prosegue la stagione 17 di Criminal Minds: la trama degli episodi

Su Rai 4 prosegue la diciassettesima stagione della serie poliziesca “Criminal Minds”: giovedì 2 ottobre alle 21.20, andranno in onda in prima visione, gli episodi 7 e 8
Su Rai 4 prosegue la diciassettesima stagione della serie poliziesca “Criminal Minds”: giovedì 2 ottobre alle 21.20, andranno in onda in prima visione, gli episodi 7 e 8 di “Criminal Minds: Evolution” – Stagione 17.
Nel settimo episodio, intitolato “Non resta nulla”, la BAU indaga su un nuovo serial killer che punisce le sue vittime per presunti tradimenti, mentre Prentiss e Rossi approfondiscono il misterioso programma Gold Star, scavando nel passato dell’unità.
Nell’ottavo episodio – “North Star” – Jill Gideon assume un ruolo centrale nelle indagini su Gold Star. Mentre Rossi e Jill affrontano la verità dietro un sistema corrotto che ha trasformato vittime in carnefici, la squadra si avvicina a rivelazioni sconvolgenti.