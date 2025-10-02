Oggi è la Festa dei Nonni, ecco perché si festeggia il 2 ottobre

In Italia ogni anno, il 2 ottobre, si festeggia la Festa dei Nonni, ma sapete perché si festeggia proprio oggi? In Italia è stata istituita addirittura per legge, la 159 del 2005

In Italia ogni anno, il 2 ottobre, si festeggia la Festa dei Nonni, ma sapete perché si festeggia proprio oggi? In Italia è stata istituita addirittura per legge, la 159 del 2005. L’obiettivo è “celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”. Non solo. La legge invita anche Regioni, province, Comuni e scuole ad organizzare iniziative per valorizzare i nonni. Il Presidente della Repubblica, inoltre, assegna anche un premio ai nonni più meritevoli d’Italia.

LA DATA IN ITALIA E NEL MONDO

La Festa dei Nonni in Italia si celebra il 2 ottobre, data scelta perché coincide con il ricordo liturgico degli angeli custodi nel calendario cattolico dei Santi. Negli Stati Uniti la festa nazionale dei nonni (in inglese, National Grandparents Day) viene celebrata ogni anno la prima domenica di settembre dopo il Labor Day. Nel Regno Unito, introdotta nel 1990, dal 2008 viene celebrata la prima domenica di ottobre. In Canada viene celebrata dal 1995 il 25 ottobre. In Francia, i nonni e le nonne sono festeggiati ogni anno separatamente. La festa della nonna, già dal 1987, la prima domenica di marzo. Dal 2008 è stata introdotta la festa del nonno la prima domenica di ottobre. In Estonia la festa dei nonni, introdotta nel 2010, viene celebrata la seconda domenica di settembre. (Fonte Wikipedia)

I NONNI SOSTEGNO ECONOMICO IN 4 FAMIGLIE SU 10

In quasi quattro famiglie italiane su dieci (37%), i nonni sono una risorsa fondamentale, fornendo un supporto economico e prendendosi cura dei nipoti, oltre a contribuire talvolta anche alle attività lavorative. Questo modello, tipico del welfare agricolo, si è diffuso in tutta la società. Lo evidenzia un’indagine online condotta da Coldiretti, diffusa in occasione della Festa dei Nonni del 2 ottobre.

La festa coinvolge circa 12 milioni di persone. Nelle famiglie con almeno un nonno, il contributo più comune riguarda la cura dei figli (60%), sostituendo le babysitter nell’accudire i bambini e accompagnarli a scuola o alle attività pomeridiane. Inoltre, il 32% dei nonni fornisce un sostegno diretto al bilancio familiare, mentre l’8% offre un aiuto lavorativo, soprattutto nelle attività artigianali e agricole.

IDEE PER CELEBRARE LA FESTA CON I NONNI

Ecco qualche spunto per rendere speciale questa giornata per i nonni:

Un biglietto fatto a mano : con disegni, poesie o semplici parole che esprimano gratitudine e amore.

: con disegni, poesie o semplici parole che esprimano gratitudine e amore. Una giornata insieme : dedicare tempo a un’attività condivisa — una passeggiata, una foto insieme, la lettura di libri o racconti di famiglia.

: dedicare tempo a un’attività condivisa — una passeggiata, una foto insieme, la lettura di libri o racconti di famiglia. Il fiore simbolo : il fiore ufficiale della festa è il non ti scordar-di-me , scelto per evocare il ricordo e il legame che non si deve dimenticare.

: il fiore ufficiale della festa è il , scelto per evocare il ricordo e il legame che non si deve dimenticare. Racconti di vita : stimolare i nonni a raccontare storie della propria giovinezza, aneddoti di famiglia, che diventano patrimonio affettivo per le nuove generazioni.

: stimolare i nonni a raccontare storie della propria giovinezza, aneddoti di famiglia, che diventano patrimonio affettivo per le nuove generazioni. Laboratori scolastici: nelle scuole molti studenti realizzano lavoretti, poesie e opere artistiche da regalare ai nonni, coinvolgendo le famiglie e promuovendo il dialogo intergenerazionale.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)