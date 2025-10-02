Ningbo Ocean Shipping investe 2,9 miliardi di yuan a Singapore

Ningbo Ocean Shipping ha annunciato un piano di espansione strategica attraverso la propria controllata con sede a Singapore

Ningbo Ocean Shipping ha annunciato un piano di espansione strategica attraverso la propria controllata con sede a Singapore, finalizzato alla costituzione di due nuove entità operative destinate a sostenere progetti di costruzione navale per un valore complessivo di circa 2,9 miliardi di yuan. Il progetto prevede lo sviluppo di due serie di navi portacontainer: quattro unità da 2.700 TEU con un investimento stimato in 1,2 miliardi di yuan e quattro unità da 4.300 TEU con un budget di circa 1,7 miliardi di yuan. L’operazione si inserisce in un percorso di rafforzamento della flotta e di consolidamento della presenza internazionale della compagnia, che mira a sfruttare l’ecosistema marittimo e logistico di Singapore come hub di riferimento globale.

Parallelamente, il gruppo ha già avviato in patria un piano di investimenti per oltre 3,4 miliardi di yuan volto alla realizzazione di nuove navi feeder e portacontainer di media capacità, delineando una strategia complessiva che combina l’espansione offshore con il potenziamento domestico. Con questo doppio binario di crescita, Ningbo Ocean Shipping punta a ottimizzare la struttura operativa, incrementare l’efficienza dei propri servizi e rafforzare la competitività sul mercato internazionale, in un contesto di forte evoluzione dei traffici e di crescente domanda di soluzioni logistiche integrate.