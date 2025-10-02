Kalpa torna con il singolo “Non muori mai”

“NON MUORI MAI” è il nuovo singolo di Kalpa, disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale, distribuito da Triggger

“Ho ancora un po’ di tempo per decidere”: è questa la frase che viene ripetuta spasmodicamente in “NON MUORI MAI”, il nuovo singolo di Kalpa, un mantra che si fa dichiarazione di intenti in un presente sempre più frenetico, che consuma energie e pensieri.

Tra ritmi nevrotici e chitarre martellanti che ricordano il sound del garage rock di primi anni Duemila, il giovane cantautore triestino continua ad esplorare un sound sempre più organico e ruvido, dove la sperimentazione elettronica si unisce ad arrangiamenti orchestrali e chitarre taglienti.

Dopo “PRIMA VERA”, Kalpa compie un nuovo passo nel suo percorso, consolidando una cifra stilistica personale che si muove tra istinto e sperimentazione.