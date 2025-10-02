I Wiener Philhamoniker a Parigi stasera su Rai 5

L’Orchestra Filarmonica di Vienna, diretta da Yannick Nézet-Séguin, si esibisce al Palais Garnier di Parigi per celebrare il 150º anniversario del teatro
L’Orchestra Filarmonica di Vienna, diretta da Yannick Nézet-Séguin, si esibisce al Palais Garnier di Parigi per celebrare il 150º anniversario del teatro nel concerto che Rai Cultura propone giovedì 2 ottobre alle 21.20 si Rai 5. L’evento vede la partecipazione di artisti di fama mondiale: i tenori Juan Diego Flórez e Rolando Villazón, il baritono Sir Bryn Terfel, il soprano Sonya Yoncheva, e la pianista Yuja Wang, che si uniranno alla Filarmonica di Vienna per una performance speciale.
Nel programma, pagine di Čajkovskij, Rachmaninov, Gounod, Bizet, Massenet, Ravel e Verdi. Il concerto, prodotto da France Télévisions, è trasmesso in oltre 20 Paesi.