Giornata della meraviglia: per tutte le AVIS c’è ancora tempo per partecipare

La Giornata della meraviglia è in programma il 12 ottobre ed è organizzata dall’associazione “Per far sorridere il cielo”, con cui è stato sottoscritto un protocollo d’intesa

La “Giornata della meraviglia” giunge alla sua 5a edizione. Il progetto ideato dall’associazione “Per far sorridere il cielo – Claun il Pimpa” nasce dalla necessità e dal desiderio di prendersi cura di quelle che, da sempre, sono le vittime maggiori dei conflitti che feriscono il nostro pianeta: i bambini.

Obiettivo di questo appuntamento, che si celebrerà il prossimo 12 ottobre, è proprio quello di fornire un supporto a coloro che, tra i più piccoli, hanno subito traumi fisici e psichici proprio a causa della guerra, vissuta o che stanno ancora vivendo. Da quest’anno, l’associazione organizza la “Giornata della meraviglia” in collaborazione con molte altre realtà sia in Italia che all’estero che condividono lo stesso obiettivo: dal nostro Paese alla Siria, dall’Iraq alla Striscia di Gaza, oltre 100 piazze vengono coinvolte per dire insieme basta ad ogni tipo di conflitto.

L’evento, come da tradizione, prevede attività dedicate a bambine e bambini, in particolare il laboratorio “Le dodici fatiche dei bimbi in guerra”, per sensibilizzare le persone sulle problematiche legate alla situazione in cui vivono i piccoli. Come spiega lo stesso presidente dell’associazione, Marco Rodari, «un bimbo a cui regali meraviglia sarà portatore sano di pace. Per noi sarebbe molto importante se AVIS, con le sue sedi locali, potesse fornirci un supporto operativo per raggiungere un numero maggiore di luoghi, bambini e famiglie, sensibilizzando così sulle problematiche che più ci stanno a cuore e lanciare insieme un messaggio di pace e speranza insieme ai bambini».

AVIS ha infatti sottoscritto un protocollo d’intesa con l’associazione “Per far sorridere il cielo” ed è per questo che le nostre sedi possono partecipare attivamente alla prossima “Giornata della meraviglia”: «Chiediamo alle AVIS di proporre ai figli dei donatori e di tutti i volontari di realizzare un disegno con cui esprimere una “Meraviglia” che aiuti a superare le fatiche della guerra – racconta Rodari – In particolare, la fatica su cui invitiamo a riflettere quest’anno è la “Mancanza di cure”. Sarebbe bello se i giovani volontari avisini volessero non solo affiancare i bambini durante le loro attività, ma anche proporre altri lavori laboratoriali nell’ambito della Giornata della meraviglia». E qualcuna ha già risposto “presente”.

Ad esempio AVIS Comunale Mortara che ha annunciato la sua partecipazione e le iniziative messe in campo sui propri canali social. “Ogni giorno – si legge sul profilo Instagram – troppi bambini nelle zone di guerra non ricevono le cure necessarie. La Giornata della Meraviglia 2025 è dedicata proprio a loro, per portare un messaggio di speranza e di pace attraverso la forza semplice e pura di un disegno”. In sostanza, come si fa a partecipare? Semplicissimo.

AVIS Comunale Mortara chiede a tutte le bambine e i bambini di creare un disegno che rappresenti una meraviglia: qualcosa che porti conforto, gioia e sollievo a chi soffre. I disegni saranno poi proiettati dall’Associazione “Per far sorridere il cielo” in occasione della Giornata della Meraviglia. Tutte le info su come recapitare i disegni ad AVIS sono riportate nel post su Instagram.

Nei prossimi giorni i volontari dell’associazione “Per far sorridere il cielo” contatteranno nuovamente le sedi avisine per presentare questa possibilità di collaborazione: facciamo tutti la nostra parte per dire basta a ogni guerra e celebrare insieme la pace.