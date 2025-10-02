Geo oggi su Rai 3 alla scoperta degli “insogli”

Giovedì 2 ottobre, alle 16.10 su Rai 3, il nuovo appuntamento con “Geo” – il programma sulla natura, l’ambiente di Rai Cultura condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi – andrà alla scoperta di un “insoglio”, una sorta di SPA dove alcune specie di animali amano rotolarsi

Gli esseri umani non sono gli unici ad apprezzare i bagni di fango: ci sono anche alcuni animali che li fanno, per diversi motivi.

In Italia, sono solamente due gli ungulati a praticare il bagno di fango: il cinghiale e il cervo. Per saperne di più “Geo” ne parlerà con il naturalista e fotografo Marco Colombo, che sarà in collegamento da un bosco in provincia di Varese.