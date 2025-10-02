Con TransMedics e Mercedes-Benz la prima rete terrestre per i trapianti in Italia

TransMedics Group ha annunciato una collaborazione strategica con Mercedes-Benz Group AG per introdurre una flotta di veicoli dedicati esclusivamente al trasporto di organi in tutta Italia

TransMedics Group, Inc. (“TransMedics”) azienda di tecnologia medica che sta trasformando la terapia dei trapianti per pazienti con insufficienza terminale di polmoni, cuore e fegato, ha annunciato oggi una collaborazione strategica con Mercedes-Benz Group AG per introdurre, per la prima volta, una flotta di veicoli moderni e appositamente progettati Mercedes-Benz V-Class, dedicati esclusivamente al trasporto di organi in tutta Italia.

La collaborazione è in linea con la più ampia strategia commerciale di TransMedics volta a replicare in Europa il successo del proprio NOP™ statunitense, attraverso la costruzione di una rete logistica dedicata, sia aerea che terrestre, che integri la piattaforma innovativa di perfusione OCS™ e i servizi clinici di TransMedics. Il prossimo lancio potrebbe gettare le basi per una rete logistica europea multi-paese, interamente dedicata ai trapianti, finalizzata ad ampliare l’accesso agli organi donati e a supportare un numero maggiore di pazienti in attesa di trapianto.

Nell’ambito della collaborazione, TransMedics distribuirà e gestirà diversi veicoli Mercedes-Benz V-Class in quattro principali hub italiani del NOP a Milano, Roma, Padova e Bari. I veicoli saranno dotati di specifiche avanzate di sicurezza, conformi ai rigorosi requisiti del trasporto di organi per trapianto, garantendo un ambiente protetto per organi, medici e attrezzature durante le missioni di trasporto.

Il lancio iniziale degli hub italiani del NOP è previsto entro la fine del 2025. Ogni hub sarà dotato dei sistemi OCS Lung, Heart e Liver e sarà gestito da un team esperto di perfusionisti clinici. TransMedics intende garantire supporto tecnologico, clinico e logistico continuativo a centri trapianti, organizzazioni di procurement e équipe chirurgiche, al fine di incrementare l’utilizzo degli organi donati per i trapianti in Italia. Il Centro di Comando Nazionale avrà sede presso l’hub NOP di TransMedics a Santa Giulia, Milano.

“Questa collaborazione tra TransMedics e Mercedes-Benz sottolinea il nostro comune impegno a fornire la migliore tecnologia e i migliori servizi per salvare vite,” ha dichiarato Waleed Hassanein, M.D., Presidente e Amministratore Delegato di TransMedics. “La nostra iniziativa NOP in Italia rappresenta un primo passo cruciale per ampliare a livello globale l’accesso alla nostra tecnologia salvavita OCS a favore dei pazienti che ne hanno necessità.”

Dario Albano, Managing Director di Mercedes-Benz Vans Italia, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di supportare TransMedics con i nostri veicoli di prima classe, progettati per operazioni altamente professionali e critiche. Insieme puntiamo a innalzare gli standard del trasporto medico, consentendo ai team clinici di concentrarsi su ciò che conta di più: salvare vite.”