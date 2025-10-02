Accoltellamento in una Sinagoga a Manchester: ci sono feriti gravi

Accoltellamento in una Sinagoga a Manchester: diversi feriti. A darne notizia la Bbc, mentre il sindaco Andy Burnham ha dichiarato che il presunto aggressore sarebbe stato ucciso dalla polizia

Diversi attacchi all’arma bianca si sono verificati stamani all’interno di una Sinagoga di Manchester, nel Regno Unito. Quattro al momento i feriti.

A darne notizia, come si legge sull’emittente Bbc, la polizia locale, mentre il sindaco Andy Burnham ha dichiarato che il presunto aggressore, che al momento sembra aver agito da solo, “sarebbe morto, ma non è confermato”.

Un uomo sarebbe infatti stato raggiunto dai colpi d’arma da fuoco esplosi dalla polizia, giunta sul posto intorno alle 9.30 ora locale, “dopo aver ricevuto la chiamata alla sinagoga della congregazione ebraica di Heaton Park, in Middleton Road, a Crumpsall”.

La polizia di Manchester ha fatto sapere che ad effettuare la chiamata è stato “un cittadino, il quale ha dichiarato di aver visto un’auto dirigersi verso alcune persone e di aver accoltellato un uomo”. Alle 9.38 gli spari contro un individuo “che si ritiene sia il colpevole”.

Pochi minuti dopo, l’arrivo dei paramedici, che “stanno prestando soccorso ai cittadini, attualmente quattro, con ferite causate sia dal veicolo che da arma da taglio”. La polizia chiede ai cittadini “di evitare la zona”. Non sono ancora state formulate ipotesi riguardo la natura e il movente dell’aggressione.

