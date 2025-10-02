A Elisir oggi su Rai 3 fibrillazione atriale, formaggi freschi, salute della mente

L’argomento iniziale della puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi in onda giovedì 2 ottobre alle 10.50 su Rai 3, sarà la fibrillazione atriale

L’argomento iniziale della puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi in onda domani, giovedì 2 ottobre alle 10.50 su Rai 3, sarà la fibrillazione atriale, un’aritmia cardiaca, frequente soprattutto negli anziani, caratterizzata da battiti rapidi e irregolari che può aumentare il rischio di ictus e di insufficienza cardiaca. In studio il professor Gino Gerosa, direttore di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Padova.

A seguire, nella rubrica “Mangiarsano”, la professoressa Tiziana Stallone, docente di Nutrizione Umana all’Università Unicamillus di Roma, parlerà di formaggi freschi: alimenti ricchi di calcio, proteine e vitamine essenziali che supportano la salute di ossa e denti. In che misura e con quale frequenza possono essere consumati?

Lo spazio conclusivo sarà dedicato alla salute della mente, con la professoressa Anna Maria Giannini, direttore del Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma. Focus su una condizione ambientale e interiore che permette al cervello di rigenerarsi, riducendo ansia e stress e favorendo il benessere emotivo: il silenzio.