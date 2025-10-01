Tennis, Sinner si aggiudica l’ATP di Pechino

Trionfo Sinner all’Atp Pechino: bastano due set per battere Tien in finale. Con la vittoria netta alla finale del China Open l’azzurro si aggiudica il terzo titolo del 2025 e si assicura il 21º trofeo della carriera
Jannik Sinner trionfa al China Open, battendo in finale lo statunitense di origini vietnamite Learner Tien con il punteggio di 6-2, 6-2, in un’ora e 15 minuti.
Per il numero due del ranking mondiale, alla terza finale consecutiva all’Atp di Pechino, è il secondo successo dopo quello ottenuto nel 2023 contro Daniil Medvedev, mentre lo scorso anno fu Carlos Alcaraz a battere l’italiano.
Fonte: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it)