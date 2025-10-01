Oggi su Rai Movie “Le Mans ’66-La grande sfida”, con Matt Damon e Christian Bale. La trama del film vincitore di due Oscar, per il montaggio e il montaggio sonoro

Velocità, intelligenza, pericolo, la storia di un’amicizia vera, ma anche di una sfida epocale: quella tra Stati Uniti e Italia, tra Ford e Ferrari. “Le Mans ‘66-La grande sfida”, in onda mercoledì 1° ottobre alle 21.10 su Rai Movie, racconta una pagina storica dell’automobilismo sportivo. Carroll Shelby è il pilota che nel ’59 ha vinto la 24 ore di Le Mans, la più celebre e ardua delle gare automobilistiche.

Quando scopre di non poter più correre per una grave patologia cardiaca, si dedica a progettare e vendere automobili. Con lui c’è il fedele amico e collaudatore Ken Miles, dotato di uno spiccato talento per la guida, ma anche di un carattere complicato. Nel 1966 entrambi vengono ingaggiati dalla Ford per produrre un’auto che sia in grado di competere con i rivali della Ferrari, da sempre vincitori della competizione. Miles ottiene tempi record alla guida del mezzo, ma per via del suo caratteraccio è malvisto dai pezzi grossi della compagnia.

Il film diretto da James Mangold, con Matt Damon nei panni di Carroll Shelby e con Christian Bale in quelli di Ken Miles, ha vinto due Oscar, per il montaggio e il montaggio sonoro.