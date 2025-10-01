Su Rai 5 a “Noos – Viaggi nella natura” le nuove storie del “Serengeti”

La seconda stagione della serie “Serengeti”: la raccontano Alberto Angela e “Noos – Viaggi nella natura”, in onda mercoledì 1° ottobre 21.20 su Rai 5

Nella seconda stagione della serie “Serengeti”, le storie romanzate di alcuni degli animali più simbolici della savana prendono vita sotto i nostri occhi in una narrazione in prima persona. È una storia di cuccioli, madri e padri; di predatori e prede; di amore e morte, in una terra dove il pericolo è onnipresente e il clima sempre più instabile. La raccontano Alberto Angela e “Noos – Viaggi nella natura”, in onda mercoledì 1° ottobre 21.20 su Rai 5.