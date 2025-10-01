Su Rai 2 ritorna “Occhi di gatto” in prima visione assoluta con “Alexia” e “Quentin”: la trama

Prosegue su Rai 2, in prima visione assoluta, la serie televisiva che ha appassionato la Francia e ora l’Italia: mercoledì 1° ottobre, dalle 21.20, il terzo e quarto episodio di “Occhi di gatto”

Prosegue su Rai 2, in prima visione assoluta, la serie televisiva che ha appassionato la Francia e ora l’Italia: mercoledì 1° ottobre, dalle 21.20, il terzo e quarto episodio di “Occhi di gatto” di Alexandre Laurent, con Camille Lou, Constance Labbé, Claire Roman.

Nell’episodio “Alexia” ricompare in un’asta a Versailles il quadro, “Cat’s Eyes”, che le tre protagoniste stanno cercando di recuperare a ogni costo: Tamara, Sylia e Alexia riescono a rubare le tele messe in vendita, ma manca l’unico quadro che davvero volevano.

In “Quentin” le ragazze cercheranno di organizzare uno scambio col loro rivale Chassagne, che aveva organizzato l’asta, ma Tamara si fa riconoscere, e le cose si complicano. “Occhi di gatto” è stato il maggior successo della scorsa stagione televisiva, a Parigi e dintorni: brave le interpreti, appassionante l’intreccio, effetti speciali e produzione de luxe, il prodotto sta conquistando anche il pubblico di casa nostra.

Tutti gli episodi della serie sono disponibili su RaiPlay in un box set dedicato.