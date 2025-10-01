Stasera su Rai 4 “Hypnotic”, tra thriller e fantascienza, con Ben Affleck: la trama del film

Un thriller psicologico dai risvolti fantascientifici: è “Hypnotic” di Robert Rodriguez, in onda mercoledì 1° ottobre alle 21.10 su Rai 4, la trama

Un thriller psicologico dai risvolti fantascientifici: è “Hypnotic” di Robert Rodriguez, in onda mercoledì 1° ottobre alle 21.10 su Rai 4. L’agente di polizia Danny Rourke, interpretato da Ben Affleck, è tormentato dalla misteriosa scomparsa della figlia. Durante un’indagine apparentemente ordinaria, si imbatte in una serie di eventi inspiegabili legati a un enigmatico individuo capace di manipolare la percezione della realtà.

Nel tentativo di risolvere il caso, Rourke si ritrova intrappolato in un labirinto di inganni, cospirazioni e rivelazioni sconvolgenti che mettono in discussione la sua stessa mente. Tra sequenze ad alta tensione e continui colpi di scena, “Hypnotic” mescola azione, thriller e fantascienza in un racconto che gioca con la manipolazione psicologica e la natura dell’illusione. Al fianco di Affleck, Alice Braga e William Fichtner, in un film che porta la firma inconfondibile di Robert Rodriguez, capace di unire intrattenimento spettacolare e suggestioni visionarie.