Sergio Ruggeri pubblica il suo primo EP

Esce “Come quando tagli un ramo di more e ne ricrescono otto”, il primo EP di Sergio Ruggeri, cantautore romano dall’animo indie.

Un disco intimo e introspettivo, dove la scrittura diventa lo spazio in cui Sergio riesce a dar voce alle sue insicurezze e ai suoi racconti più intimi: pezzi di vita che lo hanno reso quello che è oggi.

Nei suoi brani racconta traumi ed esperienze vissute a Roma, la sua città, frammenti di quotidianità che, pur lasciando segni, lo hanno aiutato a crescere e a maturare.

«Questo EP è la prima cosa che porto a termine in 30 anni e non mi vergogno a dirlo, è la verità. Per me questo progetto è come una miniserie: ogni canzone è una puntata. Non c’è un vero finale, o almeno non per me. Ognuno può e deve interpretare ciò che ascolta a modo suo.»

Sergio Ruggeri ha immaginato il suo EP come uno spazio in cui le persone possano sentirsi davvero a loro agio, anche nei momenti più difficili, quelli in cui la vita sembra trascinarti verso il basso. Ogni brano cerca di aprire un dialogo anche sulle cose scomode e dolorose, in un presente che spesso impone l’illusione di un mondo solo bello e patinato.

«Le cose per me sono cambiate quando ho capito che potevo parlare davvero di ciò che volevo. In questo EP, in ogni canzone, in ogni strofa e in ogni ritornello, ho messo tutto me stesso, con l’intento di creare un legame con chi sente che anche ciò che sembra complesso può trasformarsi in qualcosa di “semplicemente” normale.»

Tracklist EP

Restare a guardarti (focus track) Come gli altri Sopra una collina Seduta accanto alla noia Tipo le pallonate madame Figli arguti Soli