SBS lancia la nuova collezione di protezioni certificate Made for Google Pixel 10: 14 nuove referenze tra vetri protettivi, cover sottili e magnetiche: design, protezione e compatibilità totale con l’esperienza Pixel

Dopo l’avvio della distribuzione esclusiva in Italia degli accessori originali Made by Google, SBS rafforza ulteriormente la partnership con Mountain View con il lancio di una nuova collezione di protezioni certificate Made for Google Pixel 10.

La gamma, composta da 14 referenze, offre soluzioni pensate per soddisfare diverse esigenze di protezione e utilizzo quotidiano dei nuovi smartphone: dalle cover ultrasottili Skinny e gli Screen Protector in vetro temperato, ideali per chi cerca protezione essenziale e discreta, fino alla linea Instinct, perfetta per unire resistenza e design. Completano l’offerta le cover magnetiche Instinct Mag e Light Mag, le uniche compatibili con Pixelsnap, che permettono un aggancio rapido e sicuro con gli accessori dedicati.

Ogni prodotto è progettato secondo gli standard ufficiali di Google: massima precisione delle sagomature, materiali resistenti e un’integrazione completa con l’esperienza d’uso dei Pixel 10.

“Questa nuova collezione certificata Made for Google Pixel 10 rappresenta un passo strategico importante per SBS, che consolida così la propria presenza nell’ecosistema Android” – dichiara Marco Visconti, General Manager di SBS. – “La collaborazione con Google ci permette di offrire al mercato soluzioni di qualità superiore, pensate per chi desidera accessori affidabili, sicuri e pienamente compatibili con i dispositivi Pixel 10. Un traguardo che conferma la nostra vocazione all’innovazione e al design, sempre al servizio dell’utente finale.”

Con questa linea, SBS riafferma la propria mission: proporre accessori che uniscono protezione, precisione e tecnologia, valorizzando al massimo l’esperienza quotidiana di utilizzo dei nuovi Pixel 10.