Polizza catastrofale: oggi scatta l’obbligo per le medie imprese, come mettersi in regola

Per circa 25.000 medie imprese scatta da oggi l’obbligo, introdotto con la legge di Bilancio del 2024, di sottoscrivere una polizza catastrofale. Ma quanto costa assicurarsi?

Per circa 25.000 medie imprese scatta da oggi l’obbligo, introdotto con la legge di Bilancio del 2024, di sottoscrivere una polizza catastrofale. Ma quanto costa assicurarsi? A fare un punto della situazione ci ha pensato, in collaborazione con Italfinance e Finital, Facile.it ; ecco cosa è emerso.

I costi delle assicurazioni

L’analisi ha evidenziato come i premi annuali siano tutt’altro che proibitivi, soprattutto se paragonati ai benefici. Per calcolare i costi, Facile.it ha elaborato alcune simulazioni prendendo in esame 3 diverse attività commerciali (un’azienda metalmeccanica, un’azienda alimentare ed un mobilificio) in 3 città campione: Milano, Roma e Palermo.

Per l’attività metalmeccanica è stato considerato un terreno da 50.000 euro, un fabbricato da 1,5 milioni di euro con attrezzature industriali e commerciali di valore pari a 300.000 euro ed impianti e macchinari per un valore pari a 800mila euro; con queste caratteristiche, il premio annuale per sottoscrivere un’assicurazione Cat Nat a Milano parte da 584 euro, valore che diventa 790 euro a Roma e 1.025 euro a Palermo.

Le quotazioni per l’azienda alimentare salgono, in virtù di valori assicurati più elevati: in questo caso un terreno di 50.000 euro, un’immobile dal valore di 2 milioni di euro, attrezzature per 200.000 euro ed impianti e macchinari da 1,2 milioni di euro. La struttura posizionata a Milano deve mettere a budget un costo annuale a partire da 744 euro, a Roma 1.035 euro, mentre a Palermo 1.297 euro.

Per il mobilificio (terreno 50mila euro, fabbricato 1,8 milioni di euro, attrezzature da 200.000 euro ed impianti/macchinari da 1 milione di euro), il premio annuo parte da 654 euro a Milano, 897 euro a Roma e 1.136 euro a Palermo.

I prezzi, come spiegano gli esperti di Facile.it, variano in funzione di diversi elementi tra cui, ad esempio, la rischiosità del territorio dove sono ubicati gli immobili in cui hanno sede le aziende, la probabilità di eventi calamitosi, la vulnerabilità dei beni assicurati, le caratteristiche costruttive dell’immobile, il tipo di attività svolta dall’impresa, la collocazione dell’immobile all’interno dell’edificio (distanza da terra in numero di piani), il capitale assicurato e, non ultime, le politiche commerciali e tariffarie di ciascuna compagnia assicurativa.

Sebbene al momento non siano previste sanzioni pecuniarie per le aziende che non sottoscrivono la polizza, chi non si adegua all’obbligo non potrà accedere ad agevolazioni o contributi pubblici e, in caso di evento calamitoso, rischia di dover far fronte autonomamente ai danni subiti senza poter contare su eventuali indennizzi da parte dello Stato.

A cosa fare attenzione

Quando si parla di prodotti assicurativi è fondamentale fare attenzione alle coperture offerte, quelle escluse, i massimali e le franchigie. La stessa regola vale anche questa volta. Per le polizze Cat Nat, ad esempio, è importantissimo fare attenzione agli eventi calamitosi per i quali è obbligatorio assicurarsi; la legge fa riferimento a sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, mentre non sono oggetto dell’obbligo altri fenomeni atmosferici quali grandine, trombe d’aria e bombe d’acqua; per tutelarsi da questi eventi, quindi, sarà necessario sottoscrivere delle garanzie accessorie ad hoc.

Attenzione, inoltre, ad alcune specificità: la frana, ad esempio, è coperta se l’evento si manifesta in maniera “rapida”, se invece, si tratta di un evento “graduale”, non è coperto.

Tra le esclusioni ci sono anche, ad esempio, le mareggiate, le valanghe e le slavine e non è possibile, chiaramente, assicurare edifici abusivi e non a norma.

A seguire la tabella con le simulazioni di Facile.it:

Tipologia attività Città Valore fabbricato Valore impianti e macchinari Valore attrezzature industriali e commerciali Premio annuo a partire da Azienda metalmeccanica Milano 1.500.000 euro 800.000 euro 300.000 euro 584 euro Roma 1.500.000 euro 800.000 euro 300.000 euro 790 euro Palermo 1.500.000 euro 800.000 euro 300.000 euro 1.025 euro Azienda alimentare Milano 2.000.000 euro 1.200.000 euro 200.000 euro 744 euro Roma 2.000.000 euro 1.200.000 euro 200.000 euro 1.035 euro Palermo 2.000.000 euro 1.200.000 euro 200.000 euro 1.297 euro Mobilificio Milano 1.800.000 euro 1.000.000 euro 200.000 euro 654 euro Roma 1.800.000 euro 1.000.000 euro 200.000 euro 897 euro Palermo 1.800.000 euro 1.000.000 euro 200.000 euro 1.136 euro

Fonte: simulazione Facile.it – Italfinance – Finital realizzate il 29 settembre 2025.